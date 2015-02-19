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Dünya
Deutsche Welle

Arjantin'de şüpheli ölüme protesto

Arjantin'de devlet başkanı hakkında soruşturma yürütürken evinde ölü bulunan savcı için on binlerce kişi sessiz yürüyüş düzenledi.

19 Şubat 2015 13:00

Savcı Alberto Nisman, 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı
soruşturuyordu. Nisman, devletin üst düzey yetkililerinin 85 kişinin öldüğü saldırının
üstünü kapatmak için girişimlerde bulunduğu iddiasını ortaya atmış, halen görev
başındaki Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'i de suçlamıştı. Nisman, 18
Ocak'ta evinde ölü bulunmuştu.
Devlet Başkanı Kirchner, Nisman'ın intihar etmiş olabileceğine inanmadığını
açıklamış, şüpheli ölümden "bazı çevreleri" sorumlu tutmuştu. Kirchner'in hükümete
zarar vermek istediğini öne sürdüğü "çevrelerin" iç istihbaratın eski mensuplarından
oluştuğu ileri sürülmüştü.
Polisin açıklamasına göre başkent Buenos Aires'te düzenlenen sessiz yürüyüşe
yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Gösteri bir grup savcı, sendikalar ve
muhalefet tarafından
düzenlendi. Nisman'ın şüpheli ölümüyle birlikte gündeme gelen soru ve iddiaların
aydınlatılması talep ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ArjantinAlberto NismanYahudi Kültür MerkeziDevlet Başkanı Cristina FernandezKirchnerOcakBaşkanı Kirchner NismanBuenos AiresDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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