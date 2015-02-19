Arjantin'de şüpheli ölüme protesto

Savcı Alberto Nisman, 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı

soruşturuyordu. Nisman, devletin üst düzey yetkililerinin 85 kişinin öldüğü saldırının

üstünü kapatmak için girişimlerde bulunduğu iddiasını ortaya atmış, halen görev

başındaki Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'i de suçlamıştı. Nisman, 18

Ocak'ta evinde ölü bulunmuştu.

Devlet Başkanı Kirchner, Nisman'ın intihar etmiş olabileceğine inanmadığını

açıklamış, şüpheli ölümden "bazı çevreleri" sorumlu tutmuştu. Kirchner'in hükümete

zarar vermek istediğini öne sürdüğü "çevrelerin" iç istihbaratın eski mensuplarından

oluştuğu ileri sürülmüştü.

Polisin açıklamasına göre başkent Buenos Aires'te düzenlenen sessiz yürüyüşe

yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Gösteri bir grup savcı, sendikalar ve

muhalefet tarafından

düzenlendi. Nisman'ın şüpheli ölümüyle birlikte gündeme gelen soru ve iddiaların

aydınlatılması talep ediliyor.