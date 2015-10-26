Arjantin'de seçimler ikinci tura kaldı



Arjantin‘de pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, muhalefet adaylarından Mauricio Macri'nin sürpriz bir şekilde yüksek oranda oy almasının ardından, yeni devlet başkanın belirlenmesi ikinci tura kaldı.

Kullanılan oyların yüzde 97'sinin sayıldığı ilk turda hükümetin adayı Daniel Scioli yüzde 36,8, Macri ise yüzde 34,4 oranında oy topladı. İki aday arasındaki ikinci turun seçimin 22 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Ortaya çıkan bu sonuç daha önce yapılan tüm öngörüleri boşa çıkardı. Siyaset bilimi uzmanı Ignacio Labaqui, "Anket sonuçları tamamen yanıltıcı oldu. Bu hiç beklenmedik bir sonuç" diyerek, Scioli'nin seçimi rahat bir şekilde kazanacağına dair beklentilerin şu an suya düştüğünü belirtiyor.

Sekiz yıldır sürdürdüğü görevini devretmeye hazırlanan Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner tarafından desteklenen Scioli, seçim akşamında doğrudan ikinci tura değinmeden seçmenlerden destek talep etti. "Birlikte kazanacağız", diyen Scioli, "Kararsız ve bağımsız seçmenleri davamıza katılmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Başkent Buenos Aires'in Belediye Başkanı Mauricio Macri ise taraftarlarına yaptığı konuşmada, "Bugün yaşanan şey, bu ülkedeki siyaseti değiştirecek" dedi. Özellikle şehirlerdeki orta ve üst sınıfın desteğini alan Macri, aynı zamanda ticaret ve para kontrollerinin azaltılacağı vaadi ile girişimcilerin de adayı olarak nitelendiriliyor.

Scioli ise Kirchner'in çizgisini ufak değişikliklerle devam ettireceğini daha önce dile getirmişti. Kirchner, görev süresi boyunca kapsamlı sosyal programları hayata geçirmiş, para ve ticaret kontrollerini artırmış ve izlediği bu siyaset ile özellikle yoksul kesimlerden büyük destek görmüştü.

Şimdi ise bir 12 yıllık 'Kirchnerler Dönemi' sona eriyor. "Kirchnerler Dönemi" 2003 yılında yönetime gelen Nestor Kirchner'in ölümünün ardından eşi Cristina Fernandez de Kirchner'in sekiz yıllık iktidarı ile devam etmişti.