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Dünya
Deutsche Welle

Arjantin'de Obama protestosu

ABD Başkanı Barack Obama Arjantin ziyaretinde protestoların hedefi oldu. Yüzlerce gösterici askeri darbenin 40'ıncı yıldönümüne denk gelen ziyareti protesto etti. Başkent Bueros Aires'te ABD bayrakları yakıldı.

24 Mart 2016 12:27


Barack Obama'nın ziyareti çarşamba akşamı başkent Buenos Aires'teki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık bin kadar gösterici tarafından protesto edildi. Göstericiler ABD bayrağını ateşe verdi.

Alman Basın Ajansı'na (dpa) konuşan organizatörlerden Marksist Leninist Devrimci Parti (Partido Revolucionario Marxista-Leninista) yetkilisi Facundo Palacios, Obama'nın ziyaretinin askeri darbenin 40'ıncı yıldönümüne denk gelmesini bir provokasyon olarak tanımladı. Darbenin arkasında Amerikalıların olduğunu ileri süren Palacios, "Obama kendini insan hakları savunucusu olarak sunuyor. Ortadoğu'da devam eden savaşlarda ABD'nin rolü ve işkence cezaevi Guantanamo'nun hâlâ açık olduğu düşünüldüğünde bunun aslında alaycılık olduğu belli oluyor" dedi.

Obama: İnsan hakları ve yatırım

Başkan Barack Obama, ziyaretin ilk gününde Arjantinli mevkidaşı Mauricio Macri tarafından Néstor Kirchner Kültür Merkezi'nde ağırlandı. Obama, insan haklarının teşviki ve yatırımların artırılmasını iki ülke arasındaki ilişkilerin ağırlık noktası olarak gördüğünü söyledi. Macri de "diyalog, karşılıklı fayda ve ortak sorumluluk temeline oturacak ilişkilerin olgun ve mantıklı olacağını" vurguladı. Obama, Arjantin'e ABD'li girişimcilerden milyarlarca dolarlık yatırım müjdesi verdi.

ABD'li şirketlerin dev paketi

Arjantin Amerikan Ticaret Odası Başkanı Juan Vaquer, Obama'nın vaat ettiği yatırım paketiyle ilgili ayrıntılı açıklamada bulundu. Buna göre aralarında Ford, GM, Dow ve Genneia'nın yer aldığı ABD şirketleri Arjantin'de 16,1 milyar dolar yatırım yapacak. ABD merkezli bankalar da 15,5 milyar dolar hacminde finansman desteği sağlayacak. Juan Vaquer, Arjantin lideri Macri'nin hayata geçirdiği reformların yatırımlar için uygun zemin sunduğunu kaydetti. Aralık ayında göreve başlayan Macri kreditörlerle anlaşmış ve ticari kontrolleri kaldırıp teşvikleri azaltmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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