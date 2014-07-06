Arjantin yarı finalde



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda bir diğer yarı finalist Arjantin oldu. Başkent Brasilia'daki Nacional stadını dolduran 68 bin 551 kişinin izlediği mücadelede Arjantin, Belçika'yı 1-0 yenerek adını son dörde yazdırmayı başardı.

Maçtaki tek golü ‘Tangocular'ın suskun golcüsü Gonzalo Higuain attı ve turnuvadaki ilk golüyle takımını yarı finale taşımayı başardı.

Arjantin, ezeli rakibi Brezilya'nın ev sahipliğindeki mücadelede Brezilyalı seyircilerin çoğunlukta olduğu tribünler karşısında zaman zaman ıslıklandı. Hücum gücünü yine Lionel Messi ve Angel Di Maria ile şekillendirmeye çalışan Arjantin, maça iyi başlayan taraf oldu ve 8'inci dakikada gelişen bir atakta defanstan seken topu ceza içinde önünde bulan Higuain bekletmeden vurarak ağlara yolladı.

Turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen Belçika, yetenekli kadrosuyla çeyrek finale kadar gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmıştı. Ancak ‘kırmızı şeytanlar' Arjantin karşısında isteği oyunu oturtamayında bu kez sonuca gitmeyi de başaramadı.

33'üncü dakikada di Maria'nın sakatlanarak oyunu terk etmesi orta alanda tüm yükün Messi'nin sırtına binmesine neden oldu. Son dakikalarda hücumdan çok Belçika'nın son ümitle geliştirdiği atakları savuşturmaya çalışan ‘Tangocular' 90 dakika sonunda sahadan istediği alarak ayrıldı. Maçın oyuncusu karşılaşmanın tek golünü atan Higuain seçilirken, bu maça kadar iyi turnuva çıkaran ancak baldırında yaşadağı sakatlık nedeniyle oyunun terk eden di Maria'nın yarı final mücadelesine yetişmesi şüpheli.

1986'nın şampiyonluk izleri

Arjantin son şampiyonluğunu yaşadığı 1986'daki turnuvadan sonra 2014'te bir kez daha ilk beş dünya kupası maçından galibiyetle ayrıldı. 1986'nın yarı finalinde Belçika ile eşleşen Maradona liderliğindeki Arjantin rakibini o maçta da 2-0 yenmişti. 24 yıl sonra bir kez daha yarı final gören mavi-beyazlılar şimdi 28 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için önemli bir adım daha attı.

Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Hollanda – Kosta Rica maçı sonrası belli olacak. Yarı final mücadelesi 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesi ev sahibi Brezilya ile Almanya arasında 8 Temmuz Salı günü yapılacak.