Arjantin Messi ile güldü



Arjantin F Grubu'ndaki ikinci maçında Belo Horizonte'daki Mineirao Stadı'nda İran ile karşılaştı. İlk maçında Bosna-Hersek'i 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlayan ‘Tangocular‘ zorlandıkları maçta İran'ı 1-0 yenmeyi başardı ve puanını 6'ya yükselterek ikinci turu garantiledi. 57 bin 698 kişinin izlediği karşılaşmanın seyircileri arasında Arjantin'in efsane ismi Diego Maradona da vardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraf da duran topların dışında pozisyon bulmakta zorlanırken, soyunma odasına 0-0‘lık beraberlikle gidildi.

İran, ikinci yarıda daha hücuma dönük bir oyun anlayışı sergiledi ve zaman zaman güçlü rakibini zorladı. Arjantin ise bu dakikalarda organize olmakta güçlük çekti.

66‘ncı dakikada Pejman Montazeri'nin ortasında Ashkan Dejagah'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Sergio Romero güçlükle kornere gönderdi.

Arjantin, 73‘üncü dakikada kaleyi sol çaprazdan gören tehlikeli bir pozisyondan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi'nin vuruşu, yan ağlarda kaldı.

86‘ncı dakikada Alireza Jahan Bakhsh'ın ara pasında Reza Ghoochannejad'ın ceza alanına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta, kaleci Romero gole izin vermedi.

Ve sahneye Messi çıktı

Maç boyunca etkili bir performans sergileyemeyen Messi, 90+1‘nci dakikada maçın kaderini belirleyen isim oldu. Ceza sahasının dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda topu önünde bulan yıldız futbolcu, sol ayağının içiyle yaptığı plase vuruşla topu ağlara göndererek, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

Böylece Arjantin, Messi'nin uzatma dakikalarında kaydettiği golle İran'ı 1-0 yenerek, puanını 6'ya çıkardı ve ikinci tura yükselmeyi garantilerken 1 puanda kalan İran tur şansını son grup maçına bıraktı. F grubunda son 25 Haziran'da oynanacak. Arjantin Nijerya ile karşılaşırken Bosna Hersek'in rakibi İran olacak.