T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Arjantin Messi ile güldü

2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası F Grubu maçında İran'ı 1-0 yenen Arjantin, ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Arjantin 3 puanı Messi’nin uzatma dakikalarında attığı golle aldı.

22 Haziran 2014 02:20


Arjantin F Grubu'ndaki ikinci maçında Belo Horizonte'daki Mineirao Stadı'nda İran ile karşılaştı. İlk maçında Bosna-Hersek'i 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlayan ‘Tangocular‘ zorlandıkları maçta İran'ı 1-0 yenmeyi başardı ve puanını 6'ya yükselterek ikinci turu garantiledi. 57 bin 698 kişinin izlediği karşılaşmanın seyircileri arasında Arjantin'in efsane ismi Diego Maradona da vardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraf da duran topların dışında pozisyon bulmakta zorlanırken, soyunma odasına 0-0‘lık beraberlikle gidildi.

İran, ikinci yarıda daha hücuma dönük bir oyun anlayışı sergiledi ve zaman zaman güçlü rakibini zorladı. Arjantin ise bu dakikalarda organize olmakta güçlük çekti.

66‘ncı dakikada Pejman Montazeri'nin ortasında Ashkan Dejagah'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Sergio Romero güçlükle kornere gönderdi.

Arjantin, 73‘üncü dakikada kaleyi sol çaprazdan gören tehlikeli bir pozisyondan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi'nin vuruşu, yan ağlarda kaldı.

86‘ncı dakikada Alireza Jahan Bakhsh'ın ara pasında Reza Ghoochannejad'ın ceza alanına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta, kaleci Romero gole izin vermedi.

Ve sahneye Messi çıktı

Maç boyunca etkili bir performans sergileyemeyen Messi, 90+1‘nci dakikada maçın kaderini belirleyen isim oldu. Ceza sahasının dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda topu önünde bulan yıldız futbolcu, sol ayağının içiyle yaptığı plase vuruşla topu ağlara göndererek, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

Böylece Arjantin, Messi'nin uzatma dakikalarında kaydettiği golle İran'ı 1-0 yenerek, puanını 6'ya çıkardı ve ikinci tura yükselmeyi garantilerken 1 puanda kalan İran tur şansını son grup maçına bıraktı. F grubunda son 25 Haziran'da oynanacak. Arjantin Nijerya ile karşılaşırken Bosna Hersek'in rakibi İran olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FIFA Dünya Futbol GrubuArjantinMessi GrubuBelo Horizonte Mineirao StadıBosna-HersekDiego MaradonaPejman MontazeriAshkan DejagahSergio RomeroLionel MessiAlireza Jahan BakhshReza GhoochannejadRomeroMessiMaçArjantin Messi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24