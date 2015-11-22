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Dünya
Deutsche Welle

Arjantin devlet başkanını belirliyor

Arjantin bugün devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

22 Kasım 2015 16:33


Oy kullanmanın zorunlu olduğu Arjantin'de devlet başkanını belirlemek için bugün 32 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor. Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner'den boşalan makamın favorisi Buenos Aires'in muhafazakar belediye başkanı Mauricio Macri (56). Seçimleri Macri'nin kazanması halinde Arjantin'de sol popülist peronist hükümet 12 yıl sonra yerini muhafazakarlara bırakacak.

25 Ekim'de yapılan seçimlerin ilk turunda hükümetin adayı Daniel Scioli (58) oyların yüzde 37'sini almıştı. Mauricio Macri ise ilk turda büyük sürpriz yaparak oyların yüzde 34'ünü alarak ikinci olmuştu. Bu beklenmedik sonuç Scioli'nin seçimi zorlanmadan kazanacağı yönündeki öngörüleri suya düşürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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