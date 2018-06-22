Arjantin - Hırvatistan: 0-3

Nijniy Novgorod, (DHA)

STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Ravshan Irmatov, Abdukhamidullo Rasulov, Jakhongir Saidov

ARJANTİN: Caballero, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Otamendi, Acuna, Enzo Perez (Dk. 68 Dybala), Messi, Meza, Salvio (Dk. 56 Pavon), Agüero (Dk. 54 Higuain)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, Vida, Perisic (Dk. 82 Kovacic), Rakitic, Modric, Brozovic, Mandzukic (90+3 Corluka), Rebic (Dk. 57 Kramaric)

GOLLER: Dk 53 Rebic, Dk. 81 Modric, 90+1 Rakitic (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Rebic, Mandzukic, Vrsaljko, Brozovic (Hırvatistan), Mercado, Otamendi, Acuna (Arjantin)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Arjantin\'i 3-0 mağlup etti ve puanını 6\'ya yükseltti. Arjantin ise 1 puanda kaldı. Hırvatistan\'a galibiyeti getiren golleri 53\'üncü dakikada Rebic, 81\'inci dakikada da Modric ve 90+1\'inci dakikada Rakitic kaydetti. Grubun son maçlarında Arjantin, Nijerya ile İzlanda ise Hırvatistan ile mücadele edecek.

5\'inci dakiakada Hırvatistan Perisic ile önemli bir şansı değerlendiremedi. Perisic sol çaprazdan girdiği rakip ceza sahasında şutunu çekti ancak Caballero topu kornere çeldi.

13\'üncü dakikada Arjantin gole çok yaklaştı. Maximiliano Meza, ceza sahası içinde uygun pozisyonda topu kaleye göndermek istedi ancak Dejan Lovren\'ein kademesinde top kornere çıktı.

30\'uncu dakikada Arjantin büyük bir şanstan yararlanamadı. Hırvatistan defansında yaşanan anlaşmazlık sonucu top Enzo Perez\'in önünde kaldı. Perez\'in şutu yandan auta çıktı.

33\'üncü dakikada gelişen Hırvatistan atağında Vrsaljko\'nun arka direğe yaptığı ortaya Mandzukic iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berbaerlikle sonuçlandı.

53\'üncü Sergio Agüero ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti ancak Subasic topu kontrol etti.

53\'üncü dakikada Hırvatistan golü buldu. Kaleci Caballero Mercado\'nun geri pasında topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen topu takip eden Rebic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Hırvatistanı öne geçirdi. 1-0

63\'üncü dakikada gelişen Arjantin atağında Higuain\'in ceza sahası içine çevirdiği topa Meza, vuruşunu yaptı ancak kaleci Subasic topu çeldi, Messi\'nin önüne düşen topu savunma kornere gönderdi.

81\'inci dakikada Hırvatistan farkı 2\'ye çıkardı. Modric\'in ceza sahası dışından kaleye uzak bir mesafeden gönderdiği şut ağlarla buluştu. 2-0

86\'ncı dakikada Hırvatistan\'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rakitic\'in şutu üst direkte patladı.

90+1 \'de Hırvatistan\'ın 3\'üncü golü geldi. Rakitic, Kovacic\'in yerden pasını gole çevirerek durumu 3-0 yaptı.

Mücadeleyi Hırvatistan 3-0 kazandı.