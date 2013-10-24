Roberto Mancini: Bu kadarını ben de beklemiyordum

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, ilk 60 dakikadan çok memnun kaldığını söyledi, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Daha hazır değiliz ama oldukça iyiydik” diye konuştu. İtalyan çalıştırıcı, “Zaten o dönemde de bulduğumuz gollerle maçı kazanmayı bildik. Ancak yine de tam olarak istediğimiz noktada değiliz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar bulunuyor. 60. dakikadan sonra fiziksel düşüş yaşadık" dedi.

Ligdeki yabancı kontenjanına da atıfta bulunan Mancini, "Pazar günü farklı kurallarla çıkacağız ama kurallar dahilinde elimizdekinin en iyisiyle çıkmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

Grubu da değerlendiren sarı-kırmızılıların patronu, “İlk karşılaşmadan sonra durumumuz çok zordu ama son iki maçta işi biraz daha iyi duruma getirdik. Son maçta Juventus karşılaşmasını, gruptan çıkabilme maçı haline getirebilmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Mancini, oyuncularını ise şöyle değerlendirdi:

"Burak harika bir oyun ortaya koydu. 3-4 pozisyonu vardı, onları atsa daha iyi olabilirdi. Melo’nun bir sorunu vardı, o yüzden oyundan aldım. Drogba ve Sneijder da diğerlerine göre son zamanlarda üst ste daha fazla maç çıkardılar. Sneijder neredeyse antrenmandan çok maç yaptı. Riera hem sol bekte, hem de sol açıkta faydalı olan bir oyuncu. Oynamadı çünkü fiziksel olarak hazır durumda değil."

Galatasaray Teknik Direktörü, sol bek transferi konusunda konuşmanın da şu an için erken olduğunu dile getirdi.



Stale Solbakken: Evimizde kazanmamız gerekiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen Kopenhag'ın teknik direktörü Stale Solbakken, gruptaki şanslarının sarı-kırmızılı ekiple yapacakları ikinci maça bağlı olduğunu söyledi.

Türk Telekom Arena'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solbakken, bugün aldıkları sonucun ardından Galatasaray'la kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmayı kazanmaları gerektiğini dile getirerek, "Evimizdeki maçı kazanmamız gerekiyor. Eğer kazanamazsak grupta işimiz çok zor. Her şey o maça bağlı. Seyircimiz önünde bir ölüm kalım savaşı vereceğiz. Zaten kaybedersek de öldük sayılır" dedi.

Galatasaray ile aralarında büyük bir fark olduğunun görüldüğünü aktaran Solbakken, "Şansa inanıyoruz ve futbolda mucizeler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi maçları hep zor geçer. Geçmişe dönmek istemiyorum fakat Juventus maçının ilk 55 dakikasındaki oyunumuzu oynayabilirsek, Galatasaray'a karşı ikinci maçta bir şeyler yapabiliriz. Galatasaray Danimarka'da kazanırsa da bizim için sürpriz olmaz. Bireysel hatalar hemen cezalandırılıyor ve bugün de bizim için öyle oldu. Galatasaray büyük bir takım" ifadelerini kullandı.

Takım olarak hep ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Danimarkalı teknik adam, grupta geride kalan 3 maç sonunda 2 puanda olmayı istediklerini ancak başaramadıklarını sözlerine ekledi.