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Spor

Arda'nın forma numarası 2016'ya kaldı

Arda'nın giyeceği iddia edilen '6 numara'lı formayı, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Dani Alves aldı

05 Ağustos 2015 19:22

Barcelona'da gelecek sezon forma numaraları belirlendi. Takıma yeni transfer olan Arda Turan'ın numarası Ocak 2016'da açıklanacak.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın 2015-16 sezonundaki forma numaraları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadroya yeni katılan ancak maçlarda oynayamayan Arda Turan ve Aleix Vidal’ın forma numaralarının, FIFA tarafından getirilen transfer yasağının kalkacağı 2016'nın ocak ayında duyurulacağı belirtildi.

17'si A takım olarak üzere 25 yıl forma giydiği Barcelona'dan ayrılarak Katar'ın El Sadd takımıyla anlaşan Xavi’nin bıraktığı ve milli futbolcu Arda'nın giyeceği iddia edilen "6 numara"lı formayı, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Dani Alves aldı.

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