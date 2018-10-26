Ardahan beyaza büründü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da, gece etkili olan yağmur, sabaha karşı kara dönüşürken, kent merkezi beyaza büründü.

Kentte, gece saatlerinde yağan yağmur, sabaha karşı kara dönüştü. Kent merkezi beyaza bürünürken, sabah evlerinden çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Parklar ve bahçeler, kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan Erzincan\'da da kar yağışı etkili olurken, Refahiye\'de 10, Çayırlı\'da 5 ve Otlukbeli\'de 2 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını başlattı.

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