Arda Turan'a hız cezası

Galatasaray'ın bir dönem kaptanlığını yapan ve transfer olduğu İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'te önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu Arda Turan, tatil için İzmir'e giderken, Bursa'da hız kontrolü yapan trafik polislerine takıldı.

34 YK 9441 plakalı BMW marka otomobiliyle saatte 175 kilometre hızla seyrettiği tespit edilen Turan'a, 356 TL para cezası kesildi.

Yoluna devam eden Turan'ın yanında oturan kardeşi Okan Turan, ceza tutanağı ile genç futbolcunun fotoğrafını çekip sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabına yükledi.

Fotoğraf, sosyal medyada hızla yayılırken, kesilen cezaya rağmen Turan'ın gülümsediği görüldü.