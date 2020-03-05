T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan'a Polonya'dan talip var

Legia Varşova'lı taraftarlar da Arda Turan'ın transferine yeşil ışık yaktı

05 Mart 2020 08:23

Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu.

Polonya basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.

.

ETİKETLER

arda turantransferlegia varşovaarda turan transfergalatasaraytransfer haber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24