Arda Çakmak'tan Murat Cavcav'a cevap

\"Murat Cavcav, Hacettepespor hakkında yanlış bilgilendirilmiş\"

\"Rakamlar gerçekleri, insanlar hikâyeleri anlatır\'

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Gençlerbirliği başkan adayı Arda Çakmak, \"Başkan olduğum dönemde Hacettepespor\'a 11 transfer yapıldı ve transfer görüşmelerini İlhan Cavcav gerçekleştirdi\" dedi.

Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav\'ın, \"Peki başkan olunca Arda ne yaptı? Şimdi altyapı fetvaları veren Arda Çakmak Hacettepe gibi altyapısından gelen oyuncularla mücadele eden ikinci lig ölçülerine göre kuvvetli bir takımı dışarıdan 15-20 oyuncu transferi yaparak kötü bir ikinci lig takımına çevirdi, takımın altyapısını lağvetti. Dahası, takıma finansal açıdan zarar ettirdi, mahvetti. Defterler incelendiğinde oldukça vahim tablolarla karşılaşıldı. Allah\'tan babam müdahale etti de son anda takım kurtuldu. Başarısızlığı sebebiyle de İlhan Cavcav başkanlık görevinin Arda\'dan alınarak Arif Bey\'e verilmesini istedi ve Yönetim Kurulu da bu yönde karar verdi\" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

Çakmak, Hacettespor Başkanı olduğum 2015-2016 sezonunda takıma 11 yeni transfer yapıldığını ve bu oyuncuların transfer görüşmelerinin de İlhan Cavcav tarafından yapıldığını söyledi.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav\'ın yapmış olduğu açıklamayı üslup ve içerik bakımından değerlendirmeyi kamuoyuna bıraktığını ifade eden başkan adayı Arda Çakmak, şu şekilde konuştu: \"Ancak yine de gerçeklerin laf kalabalığı altında gizlenmemesi gerekir. Geçmiş günlerden bahsedildiğinde gerçekleri sadece rakamlar anlatır, insanlarsa hatırlamak ve inanmak istediklerini. Sadece Hacettespor Başkanı olduğum 2015-2016 sezonu başında takıma 11 yeni transfer yapılmıştır. Bunlardan 8\'i Gençlerbirliği\'nden kiralanmıştır. Bu oyuncuların transfer görüşmelerini ben değil İlhan Cavcav yapmıştır. Taylan Antalyalı bir önceki sezon büyük umutlarla Bucaspor\'dan 1.750.000 lira bonservis bedeli karşılığında alınmış ancak forma şansı bulamadığı bir sezonun ardından başka bir teklif almadığı için Hacettepespor\'da değerlendirilmiştir. Kiralanan ve transfer edilen futbolcular şunlardır; Kemal Akbaba, Devrim Aksungur, Ferhat Odabaşı (Hem Kemal hem Ferhat Gençlerbirliği Altyapısında yetişmiş isimlerdir. Yaşları itibariyle oldukça genç olan takıma tecrübeleriyle katkı sunacakları inancıyla transfer edilmişlerdi. Gençlerbirliği\'nden kiralanan oyuncular; Taylan Antalyalı, Mehmet Bektaş, Übeyd Adıyaman, Ömer Akyörük, Onur Uslucan, Abdullah Balıkçı, Noyan Öz, Enes Uzun. (Bunlardan sadece Übeyd Gençlerbirliği altyapısından yetişmiştir.) Bu 8 oyuncu, 3\'ü Euro üzerinden olmak üzere, toplam 851 bin lira peşinat almışlardır. Diğer 11 oyuncuya ödenen peşinat miktarı ise 275 bin liradır.\"