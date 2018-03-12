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Ekonomi

Arçelik'ten Eşit Sözlük projesi

İstanbul, 12 Mart (DHA) – Arçelik 8 Mart Kadınlar Günü'nde "Eşit Sözlük" projesini hayata geçirdiğini duyurdu

12 Mart 2018 15:04

İstanbul, 12 Mart (DHA) – Arçelik 8 Mart Kadınlar Günü\'nde \"Eşit Sözlük\" projesini hayata geçirdiğini duyurdu.
Arçelik\'ten yapılan açıklamada, \"Dilde eşitlik hedefiyle, yalnızca tavsiye vererek değil, teknolojik bir çözüm sunarak yola çıkan Arçelik, \'Eşit Sözlük\' ve \'Eşit Sözlük Klavyesi\' yazılımlarının cep telefonları ve bilgisayarlara yüklenerek mesajlaşırken cinsiyetçi ve dilde ayrımcılık yaratan ifadeler kullanıldığında uyarı ve öneri söylemler gönderilerek dili eşitlemeyi hedefliyor\" denildi.
 

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