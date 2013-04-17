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Ekonomi

Aras Kargo hisseleri Austria Post'a satılıyor

İş Girişim, Aras Kargo'daki payının Austria Post'un doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birine satışı konusunda görüşmeye karar verildiğini belirtti

17 Nisan 2013 13:16

İş Girişim, Aras Kargo'daki hisselerini Austria Post'a satıyor.

Şirketten yapılan açıklamada Aras Kargo'daki payın Austria Post'un doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birine satışı konusunda görüşmeye karar verildiği belirtildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"28 Haziran 2011 tarih ve 273 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile Şirketimiz Genel Müdürlüğü, kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin ("Aras Kargo") gerçekleştireceği sermaye artırımına Şirketimizin 17.500.000 TL iştirak etmesi suretiyle Aras Kargo'nun yüzde 20 oranında payın iktisabı ve bu meyanda ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yetkili kılınmıştır. Genel Müdürlüğümüz bu yetki çerçevesinde Aras Kargo'ya ortak olunması amacıyla 28 Haziran 2011 tarihinde bir Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalamıştır. Sözleşme şartları gereği, ortaklığın gerçekleşmesi çeşitli ön koşulların tamamlanması ve Rekabet Kurumu ve benzeri izinlerin alınmasına bağlıdır."

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