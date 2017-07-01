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Arap turistler Bodrum'da böyle karşılandı

“Zaman içinde arzu ettiğimiz doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz"

01 Temmuz 2017 11:50

THY, Kuveyt'ten Milas-Bodrum Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. Sefer, yoğun yolcu trafiğine alternatif olması amacıyla düzenlendi. Su takı ile karşılanan uçaktan inen yolculara THY ve havalimanı yetkililerince birer gül verildi. 

THY Bodrum Satış Müdürü Turan Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculara en uygun alternatifleri sunmak amacıyla farklı seferlere başladıklarını söyledi.

Kuveyt'ten Milas-Bodrum Havalimanı'na ilk kez tarifeli sefer yapıldığını belirten Yardımcı, "Uzun yıllardır direkt tarifeli sefer yapılmıyordu. Charter seferler oluyordu ancak bu kez direkt uçuş yapıldı. Zaman içinde arzu ettiğimiz doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

7 Ekim'e kadar 3 bin yolcu bekleniyor

Yardımcı, yolcuların direkt uçmanın rahatlığını yaşadığını vurguladı. İlk uçuşta ciddi bir balık taşımacılığının da söz konusu olduğunu anlatan Yardımcı, "Bölgemizin en önemli unsurlarından olan balık taşımacılığımızı da aynı seferlerle gerçekleştirecek olmamızın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için yararlı işler yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Haftada karşılıklı birer uçuşla seferlere başladıklarını aktaran Yardımcı, bu yaz sezonunda 3 bine yakın yolcunun Muğla'ya gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.  Yolculardan Sami Almiacial ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almiacial, Bodrum'un çok fantastik ve güzel bir yer olduğunu belirtti.  Törenin ardından Kuveyt ve Milas-Bodrum uçuş güzergahının çiziminin bulunduğu pasta, uçak personeli ve havalimanı yetkililerince kesildi. 

THY'nin yeni tarifeli hattında uçaklar Kuveyt Havalimanı'ndan cuma günleri saat 22.25'te, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise cumartesi günleri 01.15'te hareket edecek. Seferler 7 Ekim'de sona erecek.

 

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