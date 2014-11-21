Arap baharından eser kalmadı



Mısır'da 19 bin kadar darbe karşıtı hapiste. Devlet Başkanı El Sisi bu şekilde halkı radikallerden korumayı amaçladıklarını söylüyor.

2011 yılındaki halk ayaklanması, rapçi ZAP Thrawat'ı internette yayınlanan videolarıyla bir anda üne kavuşturmuştu. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısırlı müzisyenin takipçilerinin sayısı yüz binlerle ölçülüyordu. ZAP Thrawat'ın coşkuyla seslendirdiği kasetleri izleyenler, devrimi kimsenin durduramayacağı izlenimine kapılıyordu.

Güfteleri şimdi de öfke dolu ama devrim sırasındaki kadar iyimser değil. Son şarkısında insan haklarını çalan hırsızlardan ve farklı kuşaklardan söz ediyor.

Mısır'da 2011 yılından bu yana iki devlet başkanı devrildi. Önce Mübarek, ardından da halkın seçtiği Müslüman Kardeşlerin adayı Muhammed Mursi. Mısır'ın son mutlak hakimi ise Mursi'nin devrilmesinden sonra göreve gelen Eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi.

Mısırlı rapçı kuşak farkından bahsederken, umutsuzluğa kapılmayacak yaştaki gençlerle, iktidarı eline geçiren yaşlı kuşakları kast ediyor.

Ondan 30 yaş büyük olan tanınmış yazar Alaa Al-Aswani de hayal kırıklığı çeken aydınlardan. Mısır televizyonunda, bir yıl önce yürürlüğe giren gösteri ve toplanma yasasını eleştirirken şunları söylemişti: “Dünyada, izinsiz gösteri yapanın yıllarca hapsedildiği demokratik bir ülke yoktur. Bu yasa Müslüman Kardeşler yüzünden değil devrimci gençliği bastırmak için çıkarıldı.”

Baskı artıyor

Geçen yıla kadar ateşli bir El Sisi taraftarı olan Mısırlı yazar, şimdi rejimi eleştirene hain damgası vurulmasını eleştiriyor. Alaa, “Mısır'da baskı rejimi var. Polis devleti kuruluyor. Nasıl Mursi 2011 devrimini çaldıysa, şimdi de eski rejim 2013 devrimini çalıyor”, diyor.

Terörle mücadele kampanyası yüzünden koparılan fırtına daha fazla demokrasi ve özgürlük çağrılarını bastırdı. Devlet başkanı El Sisi Mısır halkına adeta ölüm-kalım savaşı verdiklerini anlatıyor. El Sisi televizyonda şöyle konuşmuştu: “Ülkemizi yok etme savaşı veriliyor. Sizleri temin ederim ki bunu başaramayacaklar. Mısır yeniden dirilecek ve daha da güç kazanacaktır. Göreceksiniz!”

Mısır'da da terör hücreleri var. Suikast ve saldırılar eksik olmuyor. Geçen yıl Mursi taraftarlarının kanlı takibe alınıp bin kadarının öldürülmesinden sonra Müslüman Kardeşlerin de teröristlerin safına geçtikleri iddia ediliyor.

Demokrasi eylemcileri ise Mısır'ı eskiye götürmek isteyenlerin Müslüman Kardeşleri bahane ettiklerini öne sürüyorlar. Olaysız gösteri yapan 23 tanınmış insan hakları savunucusu üç yıl hapse mahkûm edildi. Mısır üniversitelerinde siyasi faaliyetler yasaklandı, askeri mahkemelerin yetkileri arttırıldı.

Mısır'da Arap baharından eser kalmadı. Irak ve Suriye'deki gelişmeleri endişeyle izleyen Mısırlılar, birkaç hafta önce hür genel seçimlerin yapıldığı Tunus'a ise gıptayla bakıyorlar.