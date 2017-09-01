Arakan'da bir haftada 400 ölü

Myanmar'ın kuzeydoğusunda Rohinga Müslümanlarının yaşadığı Rakhayn eyaletinde (Arakan) tırmanan çatışmalarda bir haftada yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arakan'da Rohinga milislerinin geçen hafta polis karakolu ve askeri üsse düzenlediği saldırının ardından askeri operasyon başlatılmış, o zamandan bu yana çatışmalar yoğunlaşmıştı. Myanmar ordusu, "aşırılıkçı teröristlere" karşı operasyon düzenlendiğini ve güvenlik güçlerine sivillerin korunması talimatı verildiğini bildirirken, Bangladeş'e kaçan Rohingalar ise orduyu kendilerini bölgeden çıkmaya zorlamak için cinayet işlemek ve kundaklamaya başvurmakla suçluyor.

Myanmar ordusundan dün yapılan açıklamada, çatışmalarda yaklaşık 370 Rohinga milisi, 13 güvenlik görevlisi, iki hükümet yetkilisi ve 14 sivilin öldüğü bildirildi. Ordunun açıklamasında çatışmalardan etkilenen 11 bin 700'ü aşkın Rohinganın bölgeden tahliye edildiği de kaydedildi.

Bangladeş'e kaçanların sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlıların sayısının 38 bine yükseldiğini bildirdi. Bangladeş'te görev yapan BM kaynakları, 31 Ağustos itibariyle Bangladeş sınırını geçenlerin sayısının 38 bin olarak tahmin edildiğini belirtti.

BM kaynaklarına göre yaklaşık 20 bin Rohinga, sınır bölgesinde mahsur kalmış durumda. Rohingaların bir kısmı Bangladeş'e karadan geçmeye çalışırken, bir kısmı tehlikeli deniz yolculuğunu göze almak zorunda kalıyor. Bangladeş sınır güvenlik yetkilileri, dün nehirde alabora olan tekneden 11'i çocuk 15 Rohingalının cesedine ulaşıldığını açıkladı. Böylece Bangladeş'e kaçmaya çalışırken boğularak ölen Rohingaların sayısı 40'a yükseldi.

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DW,rtr/BK,DÇ