Apple'dan rekor iPhone 7 satışı

Apple'ın geçen yıla göre yüzde 3.3'lük bir artışla 78.4 milyar dolarlık rekor gelir rakamına ulaşmasında dünya çapında 78.3 milyon adet akıllı telefon satışının etkili olduğu belirtildi. Ancak şirketin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 azalarak 17.9 milyara geriledi.

Kaliforniya merkezli şirketten yapılan açıklamada "Her zamankinden daha fazla iPhone sattık ve iPhone, Mac, Apple saati ve servislerinin satışları açısından tüm zamanların rekorunu kırdık" denildi. Şirketin finansal sonuçları, iPhone taleplerinin arzı aştığını gösterdi.

Apple'ın en önemli ürünü konumunda bulunan iPhone, toplam iş hacminin yüzde 70'ini oluşturuyor. Canalys isimli piyasa araştırma şirketine göre Apple rakibi Samsung'u akıllı telefon satışlarında geride bıraktı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada "Bu tatil sezonu çeyreğinde, çeyreksel bazda Apple'ın en yüksek gelir rakamını yakaladığımızı açıklamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Ancak bazı analistler Apple'ın iPhone'a çok bağımlı olduğunu ve akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet ortamı nedeniyle gelirini çeşitlendirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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dpa/Afp/SSB/BK