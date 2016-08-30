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Ekonomi
Deutsche Welle

Apple'a milyarlarca euro ek vergi cezası

AB Komisyonu, teknoloji şirketi Apple'ın İrlanda'da 13 milyar euro ek vergi ödemesi gerektiğine hükmetti. Apple, temyize gideceklerini duyurdu.

30 Ağustos 2016 19:03


İrlanda'nın ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a gösterdiği vergi kolaylıklarını incelemeye alan AB Komisyonu, incelemeler sonucunda vergi imtiyazlarının yasadışı kamu teşviki kapsamına girdiği ve şirkete haksız rekabet üstünlüğü sağladığı için AB'nin rekabet hukukuna aykırı olduğu sonucuna vardı. Komisyon, İrlanda'nın Apple'dan 13 milyar euro tutarındaki vergi imtiyazını tahsil edebileceği kararına vardı.

AB Komisyonu, İrlanda hükümeti ile Apple arasında varılan anlaşmanın, "1991 yılından bu yana suni olarak Apple'ın İrlanda'da ödediği vergilerin önemli miktarda azalmasına yol açtığını" açıkladı. Apple'ın bu sayede "AB iç pazarı içindeki satışlarından elde ettiği kazancının önemli bir bölümünün vergilendirilmesini engellediği" belirtildi.

Komisyon, 2003-2014 yılları arasında ödenmemiş olan vergilerin tahsil edilmesini talep ediyor. İrlanda'nın Apple'dan vergi matrahı üzerinden faiz de talep edebileceği belirtildi. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın ödenmemiş olan 13 milyar euroluk vergiyi ödemesi gerektiğini söyledi.

Apple: Temyize gideceğiz

İrlanda Maliye Bakanı Michale Noonan, Komisyon'un kararını kabul etmediklerini ve temyize gideceklerini belirtti.

Kararın ardından açıklama yapan Apple da "Temyize gideceğiz ve bu kararın durdurulacağı konusunda iyimseriz. Apple yasalara uygun hareket etmekte ve faaliyet gösterdiği her yerde gerekli vergileri ödemektedir" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin şirketlere vergi kolaylıkları tanıyarak adil rekabet ilkesini ihlal ettiği durumlarda, bu ülkeler hakkında soruşturma başlatabiliyor. Komisyon geçen yıllarda, Hollanda ile kahve zinciri Starbuck arasındaki ve Lüksemburg ile otomotiv şirketi Fiat-Chrysler arasındaki anlaşmaların yasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek vergi ödemeleri talebinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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