Apple ucuz iPhone üretmeyecek

Apple, ‘ucuz iPhone’ konusunda çok net olmasa da ilk kez açıklama yaptı. Şirketin küresel pazarlama müdürü Phil Schiller, ‘piyada güç kazanmak için ucuz iPhone’a umut bağlamadıklarını’ söyledi ancak plastik telefon üretip üretmediklerine yönelik kesin bir açıklama yapmadı.

Apple, günlerdir teknoloji dünyasını meşgul eden ‘ucuz iPhone’ söylentileri hakkında ilk kez resmi bir ağızdan açıklama yaptı. Eylül 2012’de iPhone 5’i tanıtan isim olan Schiller, Çin’deki bir gazeteye yaptığı açıklamada, ‘Apple’ın küresel akıllı telefon pazarındaki gücünü artırmak için ucuz iPhone’a ihtiyacı olmadığını’ söyledi.

Shanghai Evening News gazetesine konuşan Schiller, Apple’ın tüketicileri çekmek için plastik iPhone üretip üretmeyeceği sorusuna, ‘Şu an küresel akıllı telefon piyasasının yüzde 20’sine sahibiz. Ancak gelirin yüzde 75’i bizim’ dedi.

Gazete, ‘Apple’ın, piyasada payını artırmak için ucuz telefon üretmeyeceğini ima ettiğini’ belirtti. Apple ise Schiller’in Çin gazetesine röportaj verdiğini doğruladı ancak konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Reuters haber ajasının verdiği bilgiye göre, Schiller, Shanghai Evening News gazetesine şu ifadeleri kullandı: “Çin piyasasındaki birçok tüketici, akıllı telefonlara kıyasla birçok içerik eksiği olan telefonlar kullanıyordu. Ancak bugün bazı şirketler bu düşük teknolojili modellerin yerini alacak ucuz akıllı telefonlar geliştirmeye başladı... Ancak bu bizim ürünlerimizde belirlemek istediğimiz yön değil.”



Ne kadar doğru?



Apple’ın, ürünlerini tanıtacağı güne kadar gizliliğini maksimum derecede tuttuğu ve basına açıklama yapmaktan kaçındığını biliniyor. Schiller’in Çin gazetesine verdiği röportajın ardından, Apple’ın detaylı bir açıklama yapmaması, şirketin gelişmekte olan piyasalardaki tüketicileri cezbetmek için ucuz iPhone üretip üretmeyeceği konusundaki soru işaretlerini gidermiş değil.

Hafta içinde Wall Street Journal, MarketWatch ve DigiTimes gibi kaynaklar Apple’ın plastik kaplama bir iPhone üretmek istediğini öne sürmüş ve cihazın 99-149 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı belirtilmişti.

İddialar, Çin piyasasının Apple için ne kadar önemli olduğu ele alındığında birçok kişi tarafından gerçeğe dönüşmesi muhtemel söylentiler olarak kabul edildi. Çin, Apple için ABD’nin ardından en büyük ikinci akıllı telefon piyasası konumunda. ABD’li elektronik devi, geçtiğimiz yıl bu ülkedeki liderliğini Samsung’a kaptırdı.

Apple CEO’su Tim Cook, son bir yıl içinde Çin’e iki defa ziyaret gerçekleştirirken, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi China Mobile ile temaslara başladığı öğrenilmişti. Cook, kısa bir süre önce Çin’in Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, ‘Çin’in bir gün Apple için en büyük piyasa haline geleceğinden emin olduğunu’ söylemişti.