APEC zirvesine protesto



Filipinler polisi başkent Manila'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin ikinci gününde yüzlerce protestocu tarafından düzenlenen gösteriyi basınçlı su kullanarak dağıttı. Göstericiler APEC aleyhinde slogan atarak Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun aralarında ABD Başkanı Barack Obama ve Çin Devlet ve Parti Başkanı Şi Jinping'in de bulunduğu konukları karşıladığı zirve mahalline zorla girmeye çalıştı. Polis göstericilere copla müdahale etti.

Küreselleşme karşıtlarının eylemleri

Göstericiler APEC serbest ticaret ajandasına karşı olduklarını, küreselleşmenin üretici fiyatlarının düşmesine yol açtığını ve tarlalarını sulayacak su bulmakta zorlandıklarını dile getirdiler. Polis çevrelerince gösteriye takriben 2 bin göstericinin katıldığı açıklandı. Gösteri sırasında yaralanan ve tutuklanan olmadığı öğrenildi. APEC zirvesinde güvenliğin korunması için 20 bin polis ve asker görevlendirilmişti.