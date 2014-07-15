AP'de Juncker oylaması



AB liderleri, 27 Haziran'da düzenlenen zirvede, Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker’in AB Komisyonu’nun yeni başkanı olması konusunda uzlaşmıştı.

59 yaşındaki Hrıstiyan Demokrat Juncker'in AP'den onay alması bekleniyor. AP'nin en büyük iki grubu, Hrıstiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar Juncker'e destek açıkladı. Liberaller ile Yeşiller'in bir kısmının da Juncker'e oy vermesi bekleniyor.

Juncker'in Avrupa Komisyonu başkanı olabilmesi için AP'deki 751 milletvekilinden en az 376'sının onayı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, 1 Kasım'da iş başı yapacak.