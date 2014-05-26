AP seçimleri Avrupa basınında



Pazar günü tamamlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, Avrupa basınında geniş yer tutuyor. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe, İngiltere'de Euro karşıtı Ukip'in seçimleri kazanmasına dair farklı değerlendirmeler göze çarpıyor.

İngiliz basını Ukip'in zaferini modern tarihte bir dönüm noktası olarak tanımlıyor.

The Guardian gazetesinin yorumu şöyle;

"Nigel Farage, uzun süredir vaat ettiği siyasi depremi sonunda gerçekleştirdi. Ukip Avrupa parlamentosu seçimlerinden galip çıktı ve ülke içinde de oldukça başarılı. Euro karşıtı politikalarıyla tanınan parti, İngiltere modern tarihinde bir dönüm noktası oldu. İlk kez muhafazakârlar ya da Labour (İşçi Partisi) dışında bir parti ulusal alanda seçim kazandı. Ukip'in yüzde 28'lik oy oranı, yerleşik partiler için bir uyarı niteliğinde. Yirmi yıl önce Ukip ancak yüzde 1 oranında oy alabiliyordu..."

Fransız Le Monde gazetesi:

"Kimileri ümitsiz bir seçim mücadelesinden, sinsice çoğalan bir Euro şüpheciliğinden ve algısı yönlendirilmiş seçmenlerden bahsediyordu.Tüm bunların Avrupa parlamentosu seçimlerine katılımın rekor düzeyde düşük olmasına yol açacaktı.... Fransızlar büyük oranda bu varsayımı doğru çıkarmadı. Beş yıl öncesine kıyasla Fransızların katılımı çok daha yüksek oldu. Ve böylesi yüksek bir katılım oranı oldukça net bir mesaj içeriyor: Seçmenler Ulusal Cephe'nin Başkanı Marine Le Pen'in çağrısına kulak verdi. Başbakan Manuel Valls ise sonuç kocaman bir şok ve deprem etkisi yarattı."

Avusturya Die Presse gazetesi:

"Ülkelerdeki yerleşik kitle partileri Avrupa Parlamentosu seçimlerinde adeta ekonomik kriz ve borç krizi sorumluları olarak farklı oranlarda cezalandırıldılar. Birilerinin deklare ettiği üzere siyasi bir deprem olmadı. Ancak bu seçimler, açılan yaraların görünür hale geldiği kriz sonrası ilk büyük seçimlerdi: Halk, siyasi yönetime olan güvenini kaybetti. Özellikle de Fransa'da ve İngiltere, İspanya ya da Yunanistan'da iktidar partilerine verilen desteğin kırıldığı anlaşıldı."

Fransız Liberation gazetesi:

"Bekleniyor olmasına rağmen Ulusal Cephe'nin zaferi Fransa ve tüm Avrupa'yı sallayacak bir deprem olarak kalmaya devam edecek. Marine Le Pen'in diğer Avrupa düşmanı partilerle birlikte elde ettiği zafer, Avrupa fikrine karşı gerçek bir tehlike teşkil ediyor. Fransa'da yıllardır hüküm süren bu virüsün, tasarruf politikalarına karşı öfke oluşmuş ve dış göçe karşı endişenin büyüdüğü bir takım Avrupa Birliği ülkelerine de yayılabilir. Bu hastalıkla mücadelede tek yardım edebilecek olan, seçmenlerine karşı doğru sözcükleri bulmak zorunda olan demokratik partiler..."

Hollanda de Volkskrant gazetesi:

"Aşırı sağcı partilerden Avrupa Parlamentosu'na seçilen çok sayıdaki milletvekilinin, parlamento içinde de büyük bir güce sahip olup olmayacağı henüz kesin değil. Bu, Avrupa karşıtı partilerin Avrupa parlamentosu içinde bir grup oluşturma isteklerine ve becerilerine bağlı. Deneyimler bu tür partilerde egonun seçim galibiyetlerinden biraz daha büyük olduğunu gösterdi. Ve yeni parlamentoda mutlak çoğunluk için tek alternatif bulunuyor: Hrıstiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlardan kurulacak bir koalisyon. Sadece bu iki partinin birlik olarak yasa oluşturma gücü bulunuyor."