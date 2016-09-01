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Deutsche Welle

AP Başkanı Schulz Türkiye yolcusu

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz bugün Ankara'yı ziyaret ediyor. Schulz'un temaslarında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, insan hakları ve hukuk devleti konularının öne çıkması bekleniyor.

01 Eylül 2016 12:32

 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye bugün ilk kez üst düzey bir
Avrupa Birliği temsilcisini ağırlıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin
Schulz bugün Ankara'ya resmi bir
ziyarette bulunuyor. Öğleden sonra
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya
gelecek olan Schulz'un görüşme programında Başbakan Binali Yıldırım,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
İsmail Kahraman da bulunuyor.
Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) mensubu Schulz, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde
görüşecek. 
İlişkiler 15
Temmuz'dan beri gergin

AB-Türkiye ilişkileri 15 Temmuz
darbe girişiminden bu yana gergin. Birçok
AB'li siyasetçi Türkiye'nin darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda
insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiğini savunmuştu.
Suçlamalara karşı çıkan Ankara ise AB'yi yeterince dayanışma göstermediği için
eleştirmişti.      

Schulz'un Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri

Schulz geçtiğimiz aylarda Erdoğan'a yönelik sert eleştirileriyle gündeme
gelmişti. Mayıs ayında TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılması üzerine
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde "tek adam devleti" olma
yolunda olduğunu açıklamış, Türkiye'nin Avrupa değerlerinden "nefes kesici bir
hızla" uzaklaştığını kaydetmişti.  

'Kriterler yerine gelmezse AP'nin gündemine gelmez'
Schulz, vize muafiyeti için Ankara'nın 72 kriteri yerine getirmesi gerektiğini
hatırlatarak, bu kriterler yerine getirilmediği sürece konunun AP'nin gündemine
gelmeyeceğini söylemişti. AP Başkanı, "gücün tek bir kişinin elinde
toplanmasının yorumsuz ve icraatsız şekilde kabul edilemeyeceğini" ifade
etmişti.
Türkiye: Mülteci anlaşması feshedilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta içinde yaptığı açıklamada,
Türkiye'nin Schengen Bölgesi'nde Türk vatandaşlarına uygulanan vize
yükümlülüğünün en geç ekim ayına kadar kaldırılması beklentisi içinde olduğunu
söylemişti.

Mülteci anlaşmasına atıfta bulunan Çavuşoğlu, AB yükümlülüklerini yerine
getirmediği sürece, Türkiye'nin yasa dışı göçü tek başına durduramayacağını
belirtmişti. Türkiye, vize serbestisinin ekim ayının sonuna kadar sağlanmaması
durumunda, mülteci anlaşmasının feshedilebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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