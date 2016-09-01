AP Başkanı Schulz Türkiye yolcusu



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye bugün ilk kez üst düzey bir

Avrupa Birliği temsilcisini ağırlıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin

Schulz bugün Ankara'ya resmi bir

ziyarette bulunuyor. Öğleden sonra

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya

gelecek olan Schulz'un görüşme programında Başbakan Binali Yıldırım,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

İsmail Kahraman da bulunuyor.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) mensubu Schulz, Cumhuriyet Halk Partisi

(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde

görüşecek.

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Temmuz'dan beri gergin

AB-Türkiye ilişkileri 15 Temmuz

darbe girişiminden bu yana gergin. Birçok

AB'li siyasetçi Türkiye'nin darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda

insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiğini savunmuştu.

Suçlamalara karşı çıkan Ankara ise AB'yi yeterince dayanışma göstermediği için

eleştirmişti.

Schulz'un Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri

Schulz geçtiğimiz aylarda Erdoğan'a yönelik sert eleştirileriyle gündeme

gelmişti. Mayıs ayında TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılması üzerine

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde "tek adam devleti" olma

yolunda olduğunu açıklamış, Türkiye'nin Avrupa değerlerinden "nefes kesici bir

hızla" uzaklaştığını kaydetmişti.

'Kriterler yerine gelmezse AP'nin gündemine gelmez'

Schulz, vize muafiyeti için Ankara'nın 72 kriteri yerine getirmesi gerektiğini

hatırlatarak, bu kriterler yerine getirilmediği sürece konunun AP'nin gündemine

gelmeyeceğini söylemişti. AP Başkanı, "gücün tek bir kişinin elinde

toplanmasının yorumsuz ve icraatsız şekilde kabul edilemeyeceğini" ifade

etmişti.

Türkiye: Mülteci anlaşması feshedilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta içinde yaptığı açıklamada,

Türkiye'nin Schengen Bölgesi'nde Türk vatandaşlarına uygulanan vize

yükümlülüğünün en geç ekim ayına kadar kaldırılması beklentisi içinde olduğunu

söylemişti.

Mülteci anlaşmasına atıfta bulunan Çavuşoğlu, AB yükümlülüklerini yerine

getirmediği sürece, Türkiye'nin yasa dışı göçü tek başına durduramayacağını

belirtmişti. Türkiye, vize serbestisinin ekim ayının sonuna kadar sağlanmaması

durumunda, mülteci anlaşmasının feshedilebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.