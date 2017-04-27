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Yaşam
Deutsche Welle

Antik kent Hatra IŞİD'den geri alındı

Irak’ta hükümete bağlı askeri birliklerin Musul operasyonu sürerken, UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan antik kent Hatra’yı IŞİD‘in elinden geri aldıkları bildirildi

27 Nisan 2017 20:14

Irak'ta yoğun çatışmaların ardından, Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alan antik kent Hatra'nın, Şii Haşdi Şaabi milisleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

AFP haber ajansı Şii Haşdi Şaabi milislerinden oluşan Halk Seferberlik Birlikleri koalisyonunun, salı günü başlattığı operasyon kapsamında Hatra yönünde hızla ilerlediğini, operasyona havadan helikopter desteği sağlandığını ve IŞİD'in fazla direniş göstermediğini belirtti.

Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonun koordinatörü General Abdulamir Yarallah, Haşdi Şaabi birliklerinin Hatra'yı rekor bir süre içinde tamamen kurtardığını vurguladı. Antik Hatra kentinin tarihi yapısına büyük zarar verildiği belirtildi.

IŞİD’in 2015 yılı Nisan ayında yayınladığı bir videoda, IŞİD milisleri UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alan Hatra’daki antik heykelleri tahrip ederken görülüyor.

IŞİD'in son kalesi Musul sırada

Irak hükümetine bağlı birlikler Ekim ayından bu yana ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun desteğiyle, IŞİD’in Irak’taki son kalesi olan Musul'u IŞİD'den kurtarmak için mücadele ediyor.

Musul operasyonunun başlaması öncesinde Birleşmiş Milletler'in verilerine göre kentteki yarım milyondan fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tahminen 400 bin kadar sivilin kent merkezinde kaldığı, bu nedenle uluslararası koalisyonun kara birliklerini havadan desteklemesinin güçleştiğine dikkat çekiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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