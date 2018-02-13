Anthony Davis yine çıldırdı!

New Orleans Pelicans, All-Star forveti Anthony Davis'in 38 sayı, 10 ribauntla öne çıktığı Detroit Pistons karşılaşmasını, 118-103 kazandı.



Misafir ekip Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 12 asist, Nikola Mirotic de 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.



Art arda 3. yenilgisini alan Pistons'ta Blake Griffin 22 sayı, 6 ribaunt, Andre Drummond ise 13 sayı, 21 ribauntla mücadele etti.



NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar:

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 103-118



Philadelphia 76ers-New York Knicks: 108-92



Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 101-114



Chicago Bulls-Orlando Magic: 105-101



Utah Jazz-San Antonio Spurs: 101-99



Golden State Warriors-Phoenix Suns: 129-83