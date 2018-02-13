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Spor

Anthony Davis yine çıldırdı!

NBA'de gecenin sonuçları belli oldu

13 Şubat 2018 15:58

New Orleans Pelicans, All-Star forveti Anthony Davis'in 38 sayı, 10 ribauntla öne çıktığı Detroit Pistons karşılaşmasını, 118-103 kazandı.

Misafir ekip Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 12 asist, Nikola Mirotic de 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.

Art arda 3. yenilgisini alan Pistons'ta Blake Griffin 22 sayı, 6 ribaunt, Andre Drummond ise 13 sayı, 21 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar:

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 103-118

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 108-92

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 101-114

Chicago Bulls-Orlando Magic: 105-101

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 101-99

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 129-83

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