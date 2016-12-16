Anthony Davis böyle istedi

New Orleans Pelicans evinde konuk ettiği Indiana Pacers karşısında yıldız oyuncusu Anthony Davis‘in performansıyla maçı 102-95’lik skorla kazandı.

Anthony Davis 39 dakika süre aldığı maçta 2-3 üç sayı, 11-24 şut isabetiyle 35 sayı-16 ribauny-5 blokla geceye damgasını vurdu.

Pelicans‘ta Jrue Holiday 16 sayı-14 asist-7 ribaunt, Buddy Hield 21 sayı-4 ribaunt, Alexis Ajinca 2 sayı-8 ribaunt ve benchten gelen Terrence Jones 10 sayı-11 ribaunt yaptı.

Ömer Aşık 6 dakika süre alarak 4 ribauntla maçı tamamladı.

Pacers‘ta ise Myles Turner 26 sayı-8 ribaunt yaparken, Paul George 18 sayı-4 ribaunt-4 asist, Jeff Teague 21 sayı-10 asist-6 ribaunt ve benchten gelen Al Jefferson 14 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Milwaukee Bucks 108 - Chicago Bulls 97

New Orleans Pelicans 102 - Indiana Pacers 95

Denver Nuggets 132 - Portland Trail Blazers 120

Phoenix Suns 92 - San Antonio Spurs 107

Golden State Warriors 103 - New York Knicks 90.