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Yaşam
Deutsche Welle

Antarktika'dan devasa buzdağı koptu

Bir trilyon tondan daha ağır olan kütle, şu ana dek kayıtlara geçen en büyük buzdağlarından biri olarak kabul ediliyor. Yüzölçümü ise 5 bin 800 kilometrekare.

12 Temmuz 2017 22:55

Galler'de bulunan Swansea Üniversitesi'nden bilim insanlarının verdiği bilgiye göre, Larsen C buz sahanlığından kopan buzdağı, Antarktika'daki dengeleri etkileyebilir ve bunun sonuçta deniz seviyesinin önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

Uzmanlar Larsen C buz sahanlığında giderek büyüyen dev bir çatlağı yıllardır takip ediyorlardı. Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında 5 bin 800 kilometrekarelik bir buzdağının buz sahanlığından koptuğunu kaydeden bilim insanları, Larsen C'nin bu şekilde yüzölçümünün yüzde 12'sinden fazlasını kaybettiğini bildiriyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) uydu fotoğraflarıyla belgelenen kopuşun, Larsen C'nin sağlamlığını tehdit ettiğini belirten Swansea Üniversitesi araştırmacıları, bu buz sahanlığındaki tüm buz kütlelerinin kopması halinde tüm dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık 10 santimetre yükseleceğini tahmin ediyor.

Yeni kopan dev buzdağının ayrıca bölgedeki deniz ticaret yollarında problem yaratabileceği kaygısı dile getiriliyor. Avrupa Uzay Araştırmaları Merkezi (ESA) deniz akıntılarıyla buzdağının veya parçalarının Arjantin'in güney açıklarındaki Falkland Adaları'na kadar gelebileceği ve Drake Boğazı'ndaki gemi seferlerini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

İklim değişikliğinin etkisi

Araştırmacılar, bir buzdağının kopuşunun bir "doğa olayı" olduğunu ve iklim değişikliği ile doğrudan bağlantılandırılmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak Antarktika, iklim değişikliğinin en yoğun bir şekilde etkilerinin gözlemlendiği ve gezegenin en hızlı ısınan bölgelerinden biri. Çevre koruma örgütü Greenpeace de, artan hava sıcaklığı ile, buzdağının kopuşu arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor. Örgütün Hamburg'daki Almanya şubesinden yapılan açıklamada, çok olumlu sonuç alınamayan G20 Zirvesi'nden birkaç gün sonra böyle bir gelişmenin olması "keskin bir uyarı" olarak nitelendirildi ve "Yalnızca Paris Anlaşması'nın şartlarını hızla hayata geçirdiğimiz ve kömür, petrol ve doğalgaza vedayı hızlandırdığımız takdirde iklim değişikliği frenlenebilir" ifadesi kullanıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, AÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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