Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

AİLE ISPARTA\'YA GİTTİ

Batman\'da, PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in annesi Ayşe ve babası Hasan Hekim\'in Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesindeki evlerinin önüne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin Antalya\'da oturan anne ve babası da Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından buradaki eve getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan çadıra gelen Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesi ve yakınları çadırda taziye ziyaretlerini kabul ederken, şehit için Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim\'in cenazesi yarın Isparta\'da cuma namazının ardından Valilik önünde yapılacak törenin ardından Garnizon Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)



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