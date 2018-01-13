Antalyaspor'dan Samir Nasri iddialarına cevap

Antalyaspor ile Samir Nasri arasında yaşanan anlaşmazlık iddialarıyla ilgili olarak kırmızı-beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi. Antalyaspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"13 Ocak 2018 tarihli Fanatik Gazetesi’nde kulübümüze ilgili yer alan haberleri üzülerek görmüş bulunmaktayız. Profesyonel futbolcumuz Samir Nasri’nin kontrat detayları art niyetli bir şekilde yanlış olarak verilmiştir. Söz konusu futbolcumuzun sözleşmesinde, herhangi bir sportif ceza alması durumunda kulübümüzün koruyucu maddelerle korunduğunu belirtmek isteriz.

Haberin sonunda yer alan eski başkanımız Sayın Ali Şafak Öztürk’le ilgili olumsuz içeriklerin camiamıza zarar vereceği düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzda ibra edilerek, başkanlık koltuğunu Başkanımız Cihan Bulut’a devreden Ali Şafak Öztürk ve kulübümüzle ilgili bu tip haberleri kabul etmediğimizi belirtiyor, camiamızı bölme çabasında olan bu tip haberlere karşı camiamızın itibar etmemesini temenni ediyoruz. "

Ne olmuştu ?

Fanatik gazetesi 13 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı haberde Nasri'nin Antalyaspor'dan ayrılmak için 1 milyon Euro peşin para isediğini belirtilken, ''Antalyaspor'da Nasri skandalı yaşanıyor. Ayrılmak için 1 milyon euro peşin isteyen Fransız yıldızın sözleşmesindeki detaylar yeni Antalya yönetimini şok etti. Çünkü Nasri, maç ve gol başına 50 bin euro (225 bin TL), asist başına ise 25 bin euro (112.5 bin TL) kazanıyor'' ifadelerini kullanmıştı.