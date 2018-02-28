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Spor

Antalyaspor'dan Nasri açıklaması

ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, UEFA tarafından 6 ay futboldan men cezasına çarptırılan eski futbolcusu Samir Nasri ile ilgili bir açıklama yayınladı

28 Şubat 2018 19:53

ANTALYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, UEFA tarafından 6 ay futboldan men cezasına çarptırılan eski futbolcusu Samir Nasri ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Bilindiği üzere futbolcu Samir Nasri\'yle sözleşme karşılıklı olarak 29 Ocak 2018 tarihinde feshedilmiştir. Futbolcuya sadece alacağının bir kısmına istinaden ödeme yapılmış, ileriye yönelik hiçbir ödeme yapılmamıştır. Şayet sözleşme devam etseydi, doping cezası kesinleştiği güne kadar hak etmiş olduğu bedel, kendisine ödenmek zorunda kalınacaktı. Bu suretle bir kısım kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluk payı bulunmamaktadır\" denildi.

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