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Spor

Antalyaspor'dan Iker Casillas atağı!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, deneyimli kalecinin transferi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi

15 Haziran 2017 17:25

Transfer sezonu henüz başlamadan Fransız yıldız Jeremy Menez ile anlaşma sağlayan Antalyaspor'un, Porto'nun kalecisi Iker Casillas ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Skysport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Akdeniz ekibi, profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan ve kulüpte efsane olmasının ardından Jose Mourinho tarafından kulüpten gönderilen Iker Casillas ile anlaşmak için görüşmeler yürütüyor.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Porto ile sözleşmesi sona eren Iker Casillas'ı transfer etmek için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

36 yaşındaki deneyimli kaleci profesyonel kariyerine 1999'da Real Madrid'de başlamış, 2015'e kadar İspanyol ekibin formasını giydikten sonra bedelsiz olarak Porto'ya transfer olmuştu.

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Iker CasillasAntalyasporJeremy MenezReal MadridPortoİspanyaAntalyaAkdeniz

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