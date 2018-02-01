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Spor

Antalyaspor'dan forvet takviyesi

Souleymane Doukara ile 2

01 Şubat 2018 00:58

Souleymane Doukara ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı

ANTALYA,(DHA)

Devre arası transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Antalyaspor, Osmanlıspor\'da forma giyen Souleymane Doukara\'yı transfer etti.
Kırmızı-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz, Osmanlıspor Kulübü’nde forma giyen forvet Souleymane Doukara ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır\" denildi.
Senegalli oyuncu bu sezon Osmanlıspor formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.

(FOTOĞRAFLI)

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