T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'da Nasri bilmecesi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR'dan ayrılma isteğini menajeri aracılığıyla belirten Samir Nasri'nin, sözleşme fesih bedeli olarak yüksek ücret istemesi, kırmızı beyazlı yöneticilerin tepkisine yol açtı

27 Aralık 2017 15:16

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYASPOR\'dan ayrılma isteğini menajeri aracılığıyla belirten Samir Nasri\'nin, sözleşme fesih bedeli olarak yüksek ücret istemesi, kırmızı beyazlı yöneticilerin tepkisine yol açtı.
Antalyaspor\'da sezon başında transfer edilen Samir Nasri, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulüp yöneticilerine bildirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor\'dan yıllık net kazancı 4 milyon Euro\'ya yakın sözleşme fesih bedeli isteğine kulüp yöneticileri olumsuz yanıt verdi.
Menajerine, Antalyaspor\'un menfaatleri doğrultusunda başka takıma transfer olabileceği görüşü belirtilen Nasri\'nin, kırmızı beyazlıların 4 Ocak\'ta başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılması yönünde görüş belirtildi. Antalyaspor yönetimin Nasri\'nin sözleşmesini kulüp ekonomisi göz önünde bulundurarak karşılıklı feshetmeyi düşündüğü, fesih olmaması halinde de takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Futbolculara verilen devre arası izninde ülkesine giden Nasri\'nin kırmızı beyazlıların kampına katılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA ANTALYASPORSamir NasriAntalyasporYıldızEuroMenajerine AntalyasporNasriOcakFutbolcularaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24