Antalyaspor'da hedef galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılmayı istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Antalyaspor pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan 7 puana sahip kırmızı beyazlı takımda maçın hazırlıkları devam ediyor. Antalyaspor\'un Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle Zeki, kart cezasından dolayı da Charles ile Doukara forma giyemeyecek. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın ligdeki maçlarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında da futbolcularının kazanmak için sahaya çıkacağına değinen Öztürk, ligde Antalyaspor\'un güzel yerlere geleceğini dile getirdi. Medipol Başakşehir\'in son yıllarda liderliğe oynayan kulüp haline geldiğini vurgulayan Öztürk, \"Göksel Gümüşdüğ, Hakan Özmert ve Mevlüt Erdinç transferinde kolaylık sağladı. Bu kolaylığın karşılığını sporda ödeyemeyiz ama centilmenlik olarak teşekkür ediyorum. Sportif olarak da inşallah oradan galibiyetle ayrılırız\" dedi.

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- Ali Şafak Öztürk\'ün açıklamaları

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