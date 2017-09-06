Antalyaspor'da 2 ayrılık

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'da teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın kadroda düşünmediği futbolculardan Jean Armal Drole TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor\'a, Doğukan Sinik de kırmızı beyazlı kulübün 3\'üncü Lig\'deki pilot takımı Kemerspor 2003\'e kiralık gönderildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor\'da transfer döneminin son günlerde kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın kadroda düşünmediği futbolculardan Atakan Cangöz, U21 takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen sezon 250 bin Euro\'ya İtalya temsilcisi Perugia\'dan kiralanan Drole\'ye satın alma opsiyonunu kullanarak 1.7 milyon Euro bonservis ödeyen kırmızı beyazlılar 20 yaşındaki futbolcuyu Ümraniyespor\'a gönderdi. Drole, Ümraniyespor\'a 1 yıl kiralandı.

Antalyaspor\'un altyapısında yetişen ve kırmızı beyazlıların sezon öncesi kamp çalışmalarına katılan Doğukan Sinik de takımdan ayrıldı. Genç futbolcunun tecrübe kazanmasını hedefleyen Antalyaspor yönetimi Doğukan\'ı Kemerspor 2003\'e gönderdi. Doğukan, bu sezon Antalyaspor\'un 3\'üncü Lig\'deki pilot takımında kiralık olarak forma giyecek.

Antalyaspor\'un yıldız oyuncusu Samuel Eto\'o, Doğukan Sinik hakkında daha önceki açıklamalarında genç futbolcuyu geleceğin yıldız adayları arasında göstermişti.

FOTOĞRAFLI