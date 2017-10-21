Antalyaspor - Kasımpaşa: 2-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Celutska (xx)(Dk. 86 Sangare), Harun (xx)(Dk. 58 Menez xx), Diego (xxx), Musa (xxx), Charles (xxx), Deniz (xxx)(Dk. 81 Danilo), Maicon (xxx), Chico (xx), Nasri (xxx), Eto\'o (xxx)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx)- Omeruo (xx), Sadıku (xx), Trezeguet (xx), Pavelka (xx), Ben Youssef (xx), Murillo (xx), Rangel (xx)(Dk. 51 Hasan xx), Veıgneau (xx)(Dk. 81 Etoundı), Mensah (xx)(Dk. 78 Neumayr), Popov (xx)

GOLLER: Dk. 43 Eto\'o, Dk. 75 Deniz (Antalyaspor) - Dk. 23 Murillo (Kasımpaşa),

SARI KARTLAR: Harun, Charles, Musa, Chico (Antalyaspor), Rangel, Veıgneau, Popov (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Murillo (Dk. 53) (Kasımpaşa)

Süper Lig 9\'uncu hafta maçında Antalyaspor evinde Kasımpaşa\'yı 2-1 yendi.

Karşılaşmayı, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Takımı da izledi. Ay-yıldızlılar, Antalya Stadı\'nda 29 Ekim\'de İngiltere ile oynayacak.

Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin sloganı olan \"Başrolde Sen Varsın Antalya\" yazılı pankartla çıktı

Maç öncesinde geçen hafta yaşamını yitiren eski milli futbolcu Çetiner Erdoğan anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

7\'nci dakikada Nasri\'nin ara pasında topla buluşan Deniz, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Ramazan\'dan oyun alanına döndü.

23\'üncü dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet\'in sert şutu kaleci Boffin\'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Murillo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

28\'inci dakikada Harun\'un sert şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.

34\'üncü dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Charles\'in sert şutunu kaleci Ramazan son anda kornere çeldi.

43\'üncü dakikada Antalyasporlu Samir Nasri\'nin kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunmanın kafasından arka kale direği önüne düştü. Deniz\'in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Eto\'o direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

53\'üncü dakikada Antalyasporlu Deniz\'e faul yapan Murıllo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

62\'nci dakikada Maıcon\'un ara pasında topla buluşan Samir Nasri topu ceza alanı arka direğine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Menez\'in vuruşu yan ağlara takıldı.

72\'nci dakikada sol kanattan Musa Nizam\'ın kale önüne ortasında Eto\'o\'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

75\'inci dakikada Eto\'o sol kanattan topla ceza alanına girdi. Meşin yuvarlağı kale önündeki Maicon\'la buluşturdu. Rakip oyuncuların markajında bulunan Maicon, topu müsait durumdaki Deniz\'e aktardı. Bu futbolcunun şutu ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın bitimine dakikalar kala, Antalyasporlu taraftarlar Menez\'i topla buluştuğu her pozisyonda ıslıkla protesto etti.

90+1\'inci dakikada, Trezeguet\'in ceza alanı dışı sol çaprazından falsolu vuruşu üst direği sıyırarak auta çıktı.

Maçı, Antalyaspor 2-1 kazandı.

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