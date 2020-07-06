Antalyalı avukatlardan akşam eylemi

T24 - Antalya

Avukatların, aynı ilde birden fazla baro öngören yasa değişikliği çalışmalarına yönelik eylemleri sürüyor. Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup avukat, Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salim Aykut, yaptığı açıklamada, Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin yasa tasarısını eleştirdi. Meclis gündemindeki Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin avukatlara ağır, önemli ve kamusal bir sorumluluk yüklediğini belirten Av. Salim Aykut "Bu kamusal nitelik bir bütündür ve hiçbir şekilde bölünemez. Ancak bugün Meclis Adalet Komisyonundan geçen avukatlık yasa tasarısı avukatları, baroları bölerek zayıflatma girişimidir. Bu tasarı paralel baro yapılanmalarını beraberinde getirecek ve avukatları siyasi, dini, mezhepsel ve etnik olarak ayıracak niteliktedir" dedi.

Tasarıda yer alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegasyon yapısının da demokrasiden ve temsilden uzak olduğunu vurgulayan Av. Salim Aykut şöyle devam etti:

"Bu sebeplerle yasa tasarısının derhal geri çekilmesini talep ediyor, aksi takdirde eylemlerimize devam edeceğimizi bildiriyoruz. Barolar bölünürse yargı bölünür, memleket bölünür diyoruz ve tüm yetkilileri sağduyuya çağırıyoruz."