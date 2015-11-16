Antalya'da Merkel-Putin buluşması



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Antalya'daki 20'ler Grubu zirvesi sırasında bir araya geldiler. 40 dakika süren buluşmada Suriye krizinin de ele alındığı açıklandı. Alman heyetinden alınan bilgilere göre Putin ve Merkel Viyana'daki Suriye görüşmelerinde varılan sonuçları değerlendirdiler. Viyana'daki uluslararası Suriye müzakerelerinde, iç savaşın sona erdirilmesine izlenecek yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Buna göre en geç bir buçuk yıl içerisinde geçici hükümet kurulup genel seçimler yapılacak. Vladimir Putin zirve sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile de sürpriz bir görüşme yaptı.