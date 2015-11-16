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Dünya
Deutsche Welle

Antalya'da Merkel-Putin buluşması

Antalya'daki 20'ler Grubu zirvesi liderler arasındaki ikili buluşmalara da sahne oluyor. Rusya ve Almanya'nın liderleri Suriye konulu özel bir görüşme yaptılar.

16 Kasım 2015 12:01


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Antalya'daki 20'ler Grubu zirvesi sırasında bir araya geldiler. 40 dakika süren buluşmada Suriye krizinin de ele alındığı açıklandı. Alman heyetinden alınan bilgilere göre Putin ve Merkel Viyana'daki Suriye görüşmelerinde varılan sonuçları değerlendirdiler. Viyana'daki uluslararası Suriye müzakerelerinde, iç savaşın sona erdirilmesine izlenecek yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Buna göre en geç bir buçuk yıl içerisinde geçici hükümet kurulup genel seçimler yapılacak. Vladimir Putin zirve sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile de sürpriz bir görüşme yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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