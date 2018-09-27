Antalya'da jonglörlerden renkli şov

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen \'Jonglörlük Festivali\' kapsamında şov yapan yerli- yabancı jonglörler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kemer\'e bağlı Tekirova Mahallesi\'nde 13 yıldır gerçekleştirilen \'Jonglörlük Festivali\'ne katılanlar, bu sene de eğlenceli vakit geçirdi. Kemer Belediyesi\'nin katkısıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen festivalde şov yapan jonglörler, kostümleriyle yerli- yabancı tatilcilerin ilgisini çekti. Yaklaşık 20 ülkeden 500\'e yakın jonglörün katıldığı festival, 30 Eylül\'de sona erecek. Jonglörler, festival boyunca çeşitli şov ve gösteriler gerçekleştirecek.



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