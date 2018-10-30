Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)

KAYMAKAM: YARIN İNCELEME YAPILACAK

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

\"Saat 15.30 civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak Ulualan mevkisinde düştü. Burada yer alan bir pistten havalanıyor ve zaman zaman eğitim uçuşu gerçekleştiriyorlar. Yıldız Air\'e ait bir uçak. İçerisinde bulunan 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Kazanın nedenine ilişkin çok net bir bilgi bizim söylememiz mümkün değil teknik açıdan. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları inceleme yapacak, muhtemelen yarın. Şu an burada başsavcımız, 112 acil, itfaiye gerekli tedbirleri almış durumda. Buradan arkadaşlar çıkarılacak. Daha sonra da inceleme yapılacak yarın. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok.\"



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