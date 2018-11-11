Antalya'da drag heyecanı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalya\'da Kepez Belediyesi tarafından yapılan drag pistinin açılışında düzenlenen oto ve motodrag yarışına, hız tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Kepez Beledeyesi tarafından Odabaşı Mahallesi\'ne yapılan drag pistinin açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dört yıllık hayalin sonunda Antalya ve Kepez bölgesindeki hareketlilik açısından önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını söyledi. Kepez\'deki drag pistinin Antalya ve Akdeniz\'in ilk ve tek pisti olması açısından önemli olduğunu vurgulayan Tütüncü, \"Tesis sadece drag pisti değil. Bu pist havaalanı olarak da değerlendirilecek. Eğitim uçaklarıyla alakalı buluşmaların yapılacağı model uçak yarışları, havacılıktaki değişik etkinliklerde kullanacağız. Her hafta sonu burada düzenlenecek etkinliklerle yıl boyu misafirleri ağırlayacağız\" diye konuştu.

Drag pistinin Kepez\'in gelişimine ve Antalya\'nın turist hareketliliğine katkı sağlayacak bir spor tesisi olacağına değinen Tütüncü, \"Yaz aylarında kamp etkinlikleri de yapılacak. Odabaşı Mahallesi\'ne hareketlilik getirecek tesisin açılışını yapıyoruz. Hız tutkunlarına söz verdik. Kepez otomobil motor sporlarının merkezi olacak. Otomobil ve motor sporlarında Kepez merkez haline gelecek. Kepez\'de drag pisti, motodrag, drift yapılıyor. Off-Road ile enduro pistimizin de açılışını daha önce yaptık. 5 ayrı motor sporları tesisinde merkez olacak yapılanmayı Kepez\'de tamamladık. Ulusal ve uluslararası organizasyonla turistik hareketlilik sağlayacağız. Burası Türkiye\'nin en büyük en gelişmiş pisti olarak dikkati çekmektedir\" dedi.

Konuşmaların ardından Tütüncü, dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindekiler pistin açılış kurdelesini kesti. Tütüncü\'nün yarış arabasıyla pistte tur atmasının ardından yarışlar başladı. Hız tutkunlarının beğenisini toplayan araçlar ile motosikletlerin yarışı nefes kesti. Yarışa 50 motosiklet 50 de araç katıldı. Gün boyunca süren yarışlarda motor sporu severler eğlenceli saatler geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakan Tütüncü ile röportaj

-Yarışlardan detay

(FOTOĞRAFLI)

