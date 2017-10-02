Antalya'da çapraz nakil sevinci

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 41 yaşındaki Evsan Adıyeke ile 42 yaşındaki Seher Alıcı, çapraz nakille yaşama tutundu.

Antalya\'da böbrek hastası yakınlarını diyalizden kurtarmak için verici olan, ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde değişti. 42 yaşındaki Hüseyin Alıcı, 2 yıldır organ nakli olmayı bekleyen Evsan Adıyeke\'ye böbreğini verirken, Adıyeke\'nin kız kardeşi 49 yaşındaki Selma Kırık da Hüseyin Alıcı\'nın eşi Seher Alıcı\'ya böbreğini bağışladı.

Çapraz nakil olan hastalar ile operasyonları gerçekleştiren doktorları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Toplantı Salonu\'nda bir araya geldi. Merkeze iki ay önce geldiklerinde eşi Seher Alıcı\'nın kadavradan nakil başvurusu yaptıklarını, Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal\'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiklerini söyleyen Hüseyin Alıcı, \"Hemen çapraz nakil için sıraya yazıldık. Eşim 4 yıldır hasta 5 aydır diyalize giriyor. Diyalizle yaşayan bilir\" diye konuştu.

Tokat\'ta 4 yıldan bu yana böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini, 4 aydır diyalize girdiğini söyleyen Seher Alıcı, \"Çapraz nakil nedir bilmiyordum. Bu sayede ayrı şehirlerde yaşayan insanlarla tanıştık, bir aile olduk. Şu an böbreğim normal insanlardaki gibi, bu yöntem bizleri birbirimize bağladı\" dedi.

Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'nde oturan, 2 yıldır diyalize girdiğini söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Evsan Adıyeke, \"Ablam Selma Kırık 6 ay önce bağışçı olmak istedi, ancak kan ve doku uyumumuz olmadığı için nakil olamadım. 8 Ağustos\'ta çapraz nakil için geldik. Tokatlı aile ile bir aile gibi olduk. Tetkikler olumlu çıktı. 3 gün önce nakil olduk. Şimdi sağlıklı ve mutluyuz\" dedi.

Kardeşi Evsan Adıyeke için verici olamadığı gün çok üzüldüğünü söyleyen Selma Kırık, çapraz nakil için sıraya yazıldıklarında ve aile bulunduğunda çok mutlu olduğunu söyledi. Kırık, \"Çok şükür çapraz nakille kardeşim sağlığına kavuştu. Çapraz nakil kurtuluşumuz oldu. Eşim ve çocuklarım da bana destek oldular\" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yüzde 80 canlı vericili organ nakilleri yaptıklarını söyledi. Üniversite olarak 35 yıldır organ nakli yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Organ naklindeki en önemli durumlardan biri de donör azlığı. Ülkemizde kadavradan yani beyin ölümü olan kişilerden yaptığımız organ nakli ameliyatları yüzde 20\'sini oluşturuyor. Yüzde 80 canlı vericili organ nakilleri yapıyoruz. Bazen insanların vericilerinin, canlı vericileri de uygun olmuyor. Bizim oldukça geniş bir çapraz nakil havuzumuz var. Başka yerler ve illerden gelen, vericileri de uygun olmayan ama başka alıcılara uygun olan vericilere olan hastalarımızı eşleştirdik ve nakil yaptık\" dedi.

Amaçlarının bütün hastalara vefat edenlerden organların bağışlanarak nakil yapılmasını sağlamak olduğunu aktaran Organ Nakli Merkezi Koordinasyon sorumlusu Nilgün Bilal ise “Türkiye koşullarında bunu sağlayamadığımız için kendi canlı vericileri uygun olmayanlar için de bir verici değişim programı dediğimiz çapraz nakil havuzumuz var. Burada yaklaşık 40 çiftimiz var. Türkiye\'nin çok değişik merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları çapraz nakil kurallarına uygun şekilde eşleştirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

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