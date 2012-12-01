Antalya'da 'ampul domates' dönemi

Antalya'da bu yıl ilk deneme üretimi yapılan sarı renkli ve ampul şeklindeki domatesin üretimine gelecek yıl başlanacağı duyuruldu.

Adana'da ıslah edilen ve Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Toslak Köyü'nde, 'Ampul domates' S.S. Toslak Yeniköy Hacıkerimler Köyleri Tarım Kalkınma Kooperatifi tarafından deneme amacıyla üretildi.

15 fideyle yapılan deneme üretiminden başarılı sonuç alındı.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Domatexpo Fuarı'nda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e ikram edilen domatesin üretimine gelecek yıldan itibaren daha geniş alanlarda başlanacağını bildirildi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Özen, ilk etapta Toslak Köyü'nde 10 dekar alanda üretim planlandığını, ampul domatesin hasadına 2013'ün Kasım ayından itibaren başlanacağını ifade etti.