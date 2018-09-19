Antalya Serik'te orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya\'nın Serik ilçesinin Isparta sınırına yakın bölgesindeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 1 saat sonra kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Yangının söndürülmesi için bölgeye, gözetleme kulesinden yapılan ihbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 20 orman işçisi; 6 arazöz, 3 helikopter ve 1 amfibi uçakla müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede yine havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürdürülüyor.



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)



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