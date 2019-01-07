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Yaşam

Antalya-Konya Karayolu ulaşıma kapandı

Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmiyor

07 Ocak 2019 21:25

Antalya- Konya Karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmiyor.

Akseki ilçe merkeziyle Antalya- Konya Karayolu’nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki’nin çıkışındaki Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmezken, bölgede maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.

Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı kaydedildi. (DHA)

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