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Antalya'da sazlık yangını

Yangının, seralara ve yerleşim yerine yaklaştığı belirtildi

21 Ocak 2020 13:43

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, seralara yaklaşırken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. 

Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ara ara sönüp, rüzgarın şiddetiyle tekrar başlayan yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara ve yerleşim yerine yaklaştığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahaleye başladı. Sazlığa giden yol olmaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği belirtildi



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