Antalya'da gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da 41. dakikada kırmızı kart gören Isaac Cofie, takımını 10 kişi bıraktı.
49. dakikada Harun Alpsoy'un ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural yatarak topu kontrol etti.
74. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Salih Dursun'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Skuletic'in kafayla aşırtma pası sonrası ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkacak takım 13 Şubat'ta oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.