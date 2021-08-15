Dört ilde çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Akseki, Muğla'nın Milas, Çanakkale'nin Ezine ve Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Çine'de rüzgârın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle Kabalar Mahallesi tedbir amacıyla evler boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Gece geç saatlerde, Ezine'de yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Milas Kargıcak'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak köyü yakınlarındaki tarım arazilerinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Sözcü gazetesinden Yaşan Anter, yangına 6 arazöz, 5 itfaiye aracı, bir iş makinası ile köylüler ve 30 orman işçisinin müdahale ettiğini ifade etti. Yangın ile ilgili açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Tüm ekiplerin müdahalesi hızlı bir şekilde başladı. Umarım büyümeden, bölgemize daha fazla zarar vermeden bir an önce söndürülecek” diye konuştu.

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, söndürülen orman yangını gece geç saatlerde tekrar başladı. Yangına ekiplerin karadan müdahale sürüyor..

Tavaklı köyü Adatepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 20 arazöz, 4 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, bir kısmı zeytinlik olan 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Akşam saatlerinde söndürülen yangın gece geç saatlerde yeniden başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ani müdahale ekibi ve Ezine ile Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Ayrıca Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, bölgede yetkililerden bilgiler aldı.

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınına 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor.

Yangın, Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla'nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi'ne doğru ilerledi.

Havadan yoğun müdahale

Karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, havadan da 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor.

Tedbir amaçlı bir mahalle boşaltıldı

Sarıköy Mahallesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılınca bölgeye yakın olan Kabalar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar da tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Söndürme çalışmalarında uçak ve helikopterler hava kararıncaya kadar müdahale ederken, karadan ise çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgesine giden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ta, “Yangını duyar duymaz buraya geldik. Hemen Tarım ve Orman Bakan yardımcımızla irtibata geçtik, Orman Bölge Müdürümüz görüştük. Kısa sürede karadan ve havadan müdahale başladı. İlk etapta 6 helikopterle başladı ve ardından bir de yangın söndürme uçağı geldi. Şu anda karadan da müdahale devam ediyor. Yangının durumuna göre akşam da gece görüşlü 3 helikopter gönderecekler. Ancak şu an itibariyle durum iyiye gidiyor. Fazla yayılmadan kontrol altına alacağız. Tedbir olarak yangın bölgesine en yakın mahalle olan Kabalar Mahallesindeki vatandaşları da evlerinden tahliye ettik” dedi.

Kabalar Mahallesindeki evlerini ikinci kez boşaltan vatandaşlardan Hatice Kardaş (70), “İkinci yangın korkusunu yaşadık. İlk yangından çok korktuk ve evimizi boşaltmıştık. Sadece giysilerimizi ve bir de ilaçlarımı alıp çıktık. Başka hiçbir şey alamadık. Alsak nereye götüreceğiz? Burada bekliyoruz. Gece yangın sönmezse başka mahallede kızımın evine gideceğim” diye konuştu.